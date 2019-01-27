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В России пьяный военный устроил панику в аэропорту: подробности

воскресенье, 27 января 2019, 23:52

В российском аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" задержали военнослужащего, заявившего ночью о взрывном устройстве в собственном багаже.

Об этом сообщают информагентство "Интерфакс".

"В ночь на воскресенье один из пассажиров заявил службам авиационной безопасности аэропорта о наличии взрывного устройства в собственном багаже. Багаж был снят с рейса и дополнительно досмотрен, взрывных веществ там не обнаружено", - говорится в сообщении.

Правоохранители сразу задержали мужчину. По предварительным данным, злоумышленник он был нетрезв. При себе мужчина имел документы военнослужащего.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщал "Апостроф", международный аэропорт Лондона "Хитроу" временно приостановил отправку рейсов из-за появления в небе неопознанного беспилотника. А 31 декабря мужчина угрожал взорвать бомбу в зале отправлений международного аэропорта Схипхол в Амстердаме.

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