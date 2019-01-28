РУС. | УКР.

понедельник, 28 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 января

18:01
​Не продержался и полгода: Финляндия избавилась от российского лоукостера
17:52
Не боится жить: сеть впечатлили фото рискованного хобби Ломаченко
17:42
На сколько в Украине подорожала мясная корзина: озвучены цифры
17:40
Из-за масштабной аварии в Кривом Роге без отопления остались тысячи людей: фото
17:28
Манипуляции с "мертвыми душами": Гриценко готовит иск против ЦВК
17:10
Пропажа икон в Киево-Печерской лавре: в полиции сделали неожиданное заявление
16:59
Возвращение Донбасса: озвучен новый план, выгодный Украине
16:57
Смена поколений: в сети подметили символизм в выдвижении Данилюка в президенты
16:41
Опубликованы фото и видео масштабной аварии на трассе Киев-Чоп
16:38
ФФУ подал иск в суд Лозанны против швейцарского журналиста за клевету
16:35
Худощавая Селин Дион обескуражила смелым нарядом
16:32
Вариант исключен: в Германии прояснили будущее Коноплянки
Все новости

Опубликованы фото и видео масштабной аварии на трассе Киев-Чоп

понедельник, 28 января 2019, 16:41

В аварии, которая произошла 28 января на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области, пострадало семь человек.

Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции области сообщает "Mukachevo.net".

Как отмечается, на месте ДТП полицейские выяснили, что столкнулось пять автомобилей, среди которых 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz.

В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения различной степени: мужчина 1957 года, мужчина 1961 года рождения, а также женщина 1991 года рождения, женщина 1960 года, и еще трое людей.

Все они получили незначительные повреждения, но один из них получил перелом.

Определяется правовая квалификация инцидента.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 27 января в Голосеевском районе Киева из-за плохих погодных условий случилось ДТП с опрокидыванием.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: