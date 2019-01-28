Опубликованы фото и видео масштабной аварии на трассе Киев-Чоп

В аварии, которая произошла 28 января на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области, пострадало семь человек.

Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции области сообщает "Mukachevo.net".

Как отмечается, на месте ДТП полицейские выяснили, что столкнулось пять автомобилей, среди которых 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz.

В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения различной степени: мужчина 1957 года, мужчина 1961 года рождения, а также женщина 1991 года рождения, женщина 1960 года, и еще трое людей.

Все они получили незначительные повреждения, но один из них получил перелом.

Определяется правовая квалификация инцидента.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 27 января в Голосеевском районе Киева из-за плохих погодных условий случилось ДТП с опрокидыванием.