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Под Винницей на коленях простились с умершим бойцом ВСУ: опубликованы фото

вторник, 29 января 2019, 14:11
Фото: vinbazar

В понедельник, 28 января, под Винницей (село Нападовка, Липовецкий район) попрощались с украинским бойцом 46-летним Владимиром Баюрко, сердце которого остановилось на позициях вблизи Мариуполя.

Об этом сообщает vinbazar.

Как передает издание, в зону военного конфликта на Донбассе он попал по мобилизации в феврале 2015 года. Военный служил в ВСУ до 23 апреля 2016 года. Весной 2016 года вернулся домой. Занимался домашними делами и морально отдыхал. Последнее время работал кочегаром в местной школе. В феврале 2018-го он подписал контракт с ВСУ.

В четверг, 24 января его сердце остановилось.

Проводили военного в последний путь с почестями. Когда опускали гроб, память бойца почтили салютом из стрелкового оружия. С первым залпом салюта военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове состоялось прощание с Героем Украины, воином АТО Юлианом Циганко.

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