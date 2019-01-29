Резонансное ДТП с Зайцевой: появились скандальные данные о "работе" следователя

Следователя, который расследует резонансное ДТП в Харькове на улице Сумской, поймали на халатности.

Об этом в Facebook рассказала Татьяна Доцяк.

"Именно Волков, по словам экспертов, не передал им документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. В суде Федирко (эксперт, - прим. ред.) проговорилась, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил, сколько брать мочи и крови - позже биоматериала почему-то не хватило для исследований. Скорость не установлена, красный автомобиль, с которым могли быть гонки у Зайцевой не найдено и еще много чего не установлено и не найдено", - пишет она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Зайцеву готовят к досрочному освобождению.