Страшная гибель студентки в лесу под Житомиром: появились новые данные от свидетелей и перевозчика

Водитель автобуса, который вез впоследствии замерзшую насмерть в лесу под Житомиром студентку Ирину Дворецкую, в 2014 году на нем же сбил 15-летнюю девушку на велосипеде.

Об этом сообщает ВВС.

Так, директор компании-перевозчика "РИМ-Богдан" Богдан Рысич говорит, что кроме водителя и контролера, опросили нескольких пассажиров.

Он рассказал, что Олег (водитель автобуса, - прим. ред.) работает на его предприятии водителем около 10 лет. Руководитель компании добавляет, что после начала расследования водителя от работы отстранили - по его словам, еще 14 января, однако 24 января в телесюжетах водитель был за рулем того же автобуса.

Рысич подтвердил информацию о том, что Олег в 2014 году на этом же автобусе сбил 15-летнюю девочку на велосипеде в деревне.

"Было следствие, был суд, и водителя признали невиновным, поскольку он соблюдал правила движения и не мог среагировать. Девочка выехала из-за встречной машины, прямо под колеса", - говорит Рысич.

Полиция также подтвердила, что этот же водитель несколько лет назад сбил на своем автомобиле женщину в Житомире. Но тогда тоже не было обнаружено признаков состава преступления.

Сам водитель, Олег, убеждает: конфликта не было, а девушка вышла из автобуса сама, на следующей остановке.

Он отмечает, что пассажирка была "немножко навеселе" - определил по "характерному запаху" и "необычной походке". Это не подтверждает контроллер автобуса Валентина, которая говорит, что той ночью работала на этом маршруте. По ее словам, девушка, зайдя в автобус, до остановки стояла, не качалась, запаха кондуктор не чувствовала.

"Девушка зашла, я спросила, куда она едет. "В Олевск". - "24 гривны", - вспоминает диалог в автобусе Валентина. По ее словам, девушка стояла в проходе к ней спиной и что-то искала в сумке. Где-то через километр или меньше водитель спросил у нее: "Девушка, что с оплатой?". "Я буду платить", - ответила пассажирка, рассказывает Валентина.

Она уверяет, что больше ни она, ни водитель или кондуктор друг с другом не говорили.

По словам кондуктора, девушка смотрела в телефон, пыталась написать кому-то сообщение или позвонить, но никто не отвечал, потому что по телефону ни с кем не разговаривала.

Примерно через 5 минут автобус подъехал к остановке "Перга". На остановке стояла машина, привезла еще двух пассажиров. Автобус остановился, водитель нажал кнопку для автоматического открытия дверей. "Девушка выскользнула из автобуса, и все. Ни сказала ни слова, ни полслова", - рассказывает Валентина. Один из новых пассажиров попросил водителя открыть ему багажник, чтобы поставить сумку, и тот вышел из автобуса.

Сам водитель Олег рассказывает о таком же ходе событий.

Он говорит, что когда ставил сумку пассажира в багажник, девушка стояла позади автобуса. Также, по словам водителя, на остановке до сих пор стояла и машина, которая привезла пассажиров.

По его словам, в автобусе из Копища ехало около 20 человек, однако многие из них вышли в соседнем селе, еще до Рудни-Хочинский. На момент, когда зашла Ирина, в салоне было еще около десяти пассажиров.

"У нее могло хватить смелости сесть в автобус, а не хватило смелости признаться, что у нее нет денег, попроситься", - говорит Валентина. Кондуктор рассказывает, что местные жители часто платят не сразу, как заходят.

"В том краю такие пассажиры, они могут рассчитываться в Олевске или в селе Юрово. Бывает, люди говорят, что в банкомате снимут и принесут. У кого нет денег, заходит и сразу говорит, просит подвезти", - говорит кондуктор, которая работает в этой компании с 1 января.

"Выйти - ее право, она зашла и по своей воле вышла", - продолжает Валентина.

Говорит, что подумала, что девушка передумала или едет к родственникам или друзьям в Пергу. "Не можем же мы пассажиров привязывать к креслам?" - говорит кондуктор.

Она говорит, что ее уже допрашивал следователь, а несколько дней назад она давала письменные показания. Водитель рассказывает, что первый раз давал показания полиции в Олевске 14 января, второй - 24-го уже в Главном управлении области. "Очень жаль, что так получилось, но я не спорил, и ее не выгонял, у нас вообще диалога никакого не было", - утверждает Олег.

Добавим, что 28 января в пресс-службе полиции рассказали, что неопрошенными остались трое пассажиров, поскольку двое из них сейчас не в Житомирской области, один - за пределами Украины.

Там добавили, что, например, женщина, которая сидела близко к водителю и девушке, рассказала, что конфликта между ними не было.

После того, как девушку нашли, полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве - это стандартная процедура в случае гибели человека, объяснили в главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

Водитель и кондуктор проходят по делу как свидетели. "Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил ее в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 УК Украины за оставление в опасности", - заявила пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко. Такое преступление наказывается заключением сроком от 3 до 8 лет.

Депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза замечает: "Самое удивительное в этой ситуации, что несколько недель все молчали. Все началось с заявления депутатов в Олевском районе". Она говорит, что против самосуда над водителем: "Я только прошу, чтобы было объективное расследование". Депутат опасается, чтобы на свидетелей не оказывали давления.

Олевский активист Александр Игнатьев считает, что свидетели будут бояться давать показания в полиции: "Они будут говорить, что спали или ничего не видели, поскольку есть другая сторона - их люди будут обвинять, спрашивать, почему они не заплатили 25 гривен и не помогли этой девочке или хотя бы не возмутились".

Активист считает, что трагедия разоблачила и проблему с транспортными перевозками в области. "Если бы перевозчик не был монополистом, девушка бы не ехала в четыре утра и не оказалась бы ночью на зимний дороге. Была бы конкуренция, фирмы боролись бы за предоставление лучших услуг", - утверждает Игнатьев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что замерзшая студентка ехала к больной матери.