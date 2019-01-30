РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 января

17:01
Оговорку Кличко в Давосе первыми подхватили медиа РФ – СМИ
16:50
Легенда тенниса принял важное решение в личной жизни: опубликовано фото
16:39
Стало известно о шикарных "подарках от бабушек" украинским топ-чиновникам: фото и видео
16:37
Украине нужна действенная система здравоохранения и медстрахования - Тимошенко
16:34
В Киеве авто насмерть сбило женщину и скрылось: опубликованы фото
16:27
Кейт Миддлтон появилась на публике в любимых серьгах принцессы Дианы
16:25
Легендарный рок-музыкант отменил концерты из-за тяжелой болезни
16:24
Эксперт назвал злоупотреблением монополией повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки
16:23
Появились новые фото и детали дерзкого убийства возле суда в Николаеве
16:14
​В Украине ввели "новую" норму потребления газа на человека
16:10
Самый дорогой футболист мира пропустит важнейшие матчи Лиги чемпионов
15:58
В Николаеве устроили смертельную стрельбу возле суда: фото и данные о жертвах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине поймали мошенников, выдававших себя за волонтеров: опубликованы фото

среда, 30 января 2019, 15:54

СБУ разоблачила мошенников, которые пытались завладеть конфискованными таможней товарами под видом помощи подразделениям, вовлеченным в операции Объединенных сил.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, трое жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы на бесплатное поставки продукции якобы для нужд воинских частей, расположенных в Донецкой области.

На основании "подделки" дельцы пытались присвоить товары, в частности посуду и элементы одежды, ранее конфискованные подразделением ГФС за незаконное перемещение через государственную границу.

Правоохранители задержали злоумышленников на территории одного из складских помещений государственной исполнительной службы на отгруженные "конфиската" на сумму почти триста тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Министерства юстиции.

Как сообщал "Апостроф", в Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который продал 100 литров воды под видом дизельного топлива.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: