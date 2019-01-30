В Украине поймали мошенников, выдававших себя за волонтеров: опубликованы фото

СБУ разоблачила мошенников, которые пытались завладеть конфискованными таможней товарами под видом помощи подразделениям, вовлеченным в операции Объединенных сил.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, трое жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы на бесплатное поставки продукции якобы для нужд воинских частей, расположенных в Донецкой области.

На основании "подделки" дельцы пытались присвоить товары, в частности посуду и элементы одежды, ранее конфискованные подразделением ГФС за незаконное перемещение через государственную границу.

Правоохранители задержали злоумышленников на территории одного из складских помещений государственной исполнительной службы на отгруженные "конфиската" на сумму почти триста тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Министерства юстиции.

Как сообщал "Апостроф", в Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который продал 100 литров воды под видом дизельного топлива.