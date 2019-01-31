Жестокое избиение родителями 6-летнего сына под Винницей: мальчик рассказал жуткие подробности

Мачеха 6-летнего Вани Скоркина из Винницкой области, вероятнее всего не имеет никакого отношения к избиению ребенка.

Об этом информирует 33 канал.

Отмечается, то малыш рассказал медикам, что периодически его в семье избивали, порой руку прикладывала даже мать.

Оказывается, 30-летний отец ребенка познакомился со своей возлюбленной Людой через соцсети. Ей 26 лет, собственных детей нет, проживает с Русланом. Который, в свою очередь, взял с собой сына Ваню от первого брака. С первой женой он так и не развелся, поскольку она в тюрьме, но его жизнь не менее криминальная - он находится под следствием за разбой.

Что на самом деле происходило в той семье в момент избиение ребенка рассказать никто толком не может. Однако Людмила высказала свою версию.

"Руслан бил малого, однако не часто. Накануне он привез его ко мне, и я обратила внимание, что лицо красное. Мальчик сказал, что хотел взять котика и упал на доску у печки, где ботинки сушились. И тогда благоверный начал меня обзывать и избил. А тогда и сына головой о стену. В больницу ехать не хотел, мол, купим мазь и все будет хорошо", - заявила она.

На данный момент поднимается вопрос, чтобы лишить Руслана родительских прав и запретить общение с сыном. Мальчика планируют отправить обратно в интернат.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны детали истории с Ваней Скоркиным.