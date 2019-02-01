Умерла женщина, пострадавшая в ДТП с маршруткой под Одессой: названа фамилия

В больнице умерла женщина, которая пострадала в ДТП с маршруткой под Одессой.

Об этом сообщает издание "Думская".

Глава Килийской ОТГ Павел Бойченко уточнил, что от полученных травм скончалась Унтила Майя Сидоровна 1978 года рождения, уроженка села Дмитровка Килийского района. Она пострадала в аварии с муршрутко на трассе Одесса-Рени.

Так, в страшном ДТП уже две жертвы. Ранее стало известно, что на месте происшествия погибла 14-летняя жительница Килии Ксения Манько. 13 человек пострадали.

Напомним, на трассе толкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль на еврономерах. В момент ДТП в маршрутке находились 17 человек, в салоне авто - четыре.

Как сообщал "Апостроф", 31 января в Киеве произошло серьезное ДТП, виновником которого стал водитель с не вполне адекватным поведением.