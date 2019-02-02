В Ровно поймали мошенницу, которая занималась "целительством": опубликованы фото

Правоохранители задержали в Ровно киевлянку "экстрасенса", которая обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Ровенские полицейские получили ориентировку, что на территории области может находиться 39-летняя киевлянка. Женщину подозревают в том, что в течение длительного времени на территории Тернополя, вводя людей в заблуждение, якобы за снятие порчи, возвращение удачи, а также возвращение в семью любовь, она обманула около десяти жителей Тернополя. За консультацию женщина брала 300 гривен, а полный курс лечения стоил от пяти до сотен тысяч гривен.

Когда же постоянные клиенты разочаровались в знахарке, стали обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Женщина тем временем, обогатив свои карманы, исчезла.

По фактам мошенничества в особо крупных размерах Тернопольский отдел полиции начал досудебные расследования по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а женщину объявили в розыск.

В начале января в одной из ровенских газет появилось объявление о предоставлении услуг исцеления, от "экстрасенса Марии". Во время проверки этой информации, оперативники установили съемную квартиру, в которой женщина предоставляла услуги.

Жительница столицы, успела обустроить помещение в соответствующем стиле: свечи, стеклянные шары для гадания, карты и другие приспособления.

Также правоохранители обнаружили и блокнот, в котором были имена 15 жителей Ровно, которые успели записаться на прием. Женщина от показаний и объяснений отказалась. Ее в сопровождении адвоката и полицейских доставили в Тернополь, где с ней будут проводить дальнейшие следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске дочь депутата обманули мошенники и заставили отдать около 4 тысяч долларов.