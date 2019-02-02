РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

23:18
В Ровно поймали мошенницу, которая занималась "целительством": опубликованы фото
22:54
Украина будет массово покупать оружие в США: озвучены детали
22:31
Переворот в Венесуэле: Мадуро озвучил свой ответный шаг
22:02
Гибель в ДТП матери украинской певицы: прокуратура приняла важное решение
21:29
В Сумах взорвался автомобиль с водителем: фото и видео с места происшествия
21:12
Рычаги есть: Тимошенко рассказала, как можно снизить цену на газ
21:02
Вилкула облили зеленкой: суд принял решение по нападавшему
20:39
Ракетный "разрыв" США и РФ: у Путина заявили о громком решении Вашингтона
20:07
Едва не погиб ребенок: в Полтаве произошло "ледяное" ЧП
19:45
Пожар у "Дарынка": появилось видео с высоты птичьего полета
19:43
В "Разумной силе" назвали отказ в регистрации Соловьева на пост президента провокацией
19:13
На Донбассе боевики обстреляли похоронную процессию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Ровно поймали мошенницу, которая занималась "целительством": опубликованы фото

суббота, 02 февраля 2019, 23:18

Правоохранители задержали в Ровно киевлянку "экстрасенса", которая обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Ровенские полицейские получили ориентировку, что на территории области может находиться 39-летняя киевлянка. Женщину подозревают в том, что в течение длительного времени на территории Тернополя, вводя людей в заблуждение, якобы за снятие порчи, возвращение удачи, а также возвращение в семью любовь, она обманула около десяти жителей Тернополя. За консультацию женщина брала 300 гривен, а полный курс лечения стоил от пяти до сотен тысяч гривен.

Когда же постоянные клиенты разочаровались в знахарке, стали обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Женщина тем временем, обогатив свои карманы, исчезла.

По фактам мошенничества в особо крупных размерах Тернопольский отдел полиции начал досудебные расследования по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а женщину объявили в розыск.

В начале января в одной из ровенских газет появилось объявление о предоставлении услуг исцеления, от "экстрасенса Марии". Во время проверки этой информации, оперативники установили съемную квартиру, в которой женщина предоставляла услуги.

Жительница столицы, успела обустроить помещение в соответствующем стиле: свечи, стеклянные шары для гадания, карты и другие приспособления.

Также правоохранители обнаружили и блокнот, в котором были имена 15 жителей Ровно, которые успели записаться на прием. Женщина от показаний и объяснений отказалась. Ее в сопровождении адвоката и полицейских доставили в Тернополь, где с ней будут проводить дальнейшие следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске дочь депутата обманули мошенники и заставили отдать около 4 тысяч долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: