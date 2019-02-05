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Боевики на Донбассе накрыли позиции ВСУ минометами: есть потери

вторник, 05 февраля 2019, 20:01

Во вторник, 5 февраля, боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня: один украинский боец был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.

Также из автоматических гранатометов были обстреляны позиции украинских войск в районе поселка Пески.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное", - добавили в пресс-центре ООС.

По состоянию на 18:00 5 февраля один боец ВСУ получил ранения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики обстреляли автобус ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык на Донбассе.

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