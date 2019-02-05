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В БПП жестко высказались о нападени на активистку во Львове

вторник, 05 февраля 2019, 13:02

В Блоке Петра Порошенко выразили возмущение фактом нападения во Львове на активистку, которая агитировала за членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции БПП Оксана Юринец.

"Не думала, что стремление к евроатлантической интеграции Украины может стать угрозой через четыре года после Революции Достоинства, а человеку, который отстаивает движение Украины на членство в ЕС и НАТО, будет нужна защита. Именно так, а не иначе расцениваю ситуацию, которая произошла на днях во Львове с девушкой-волонтеркой, которой "досталось" за просьбу поставить подпись под обращением о необходимости вступления Украины в НАТО и ЕС. Мужчина с явно помешанными политическими фантазиями, который собственно и "прикладывался руками" к студентке, наговорил таких вещей, что воображение автоматически изображает какого-то крепкого тирана, но отнюдь не хрупкого молодого человека", - написала Юринец.

Депутат также напомнила, что на Революцию Достоинства, украинцы вышли именно из-за отказа тогдашнего руководства страны от курса на европейскую интеграцию.

"Людям, которые вышли за правду, свободу, европейские ценности, некоторые суды пытались белыми нитками пришить что-нибудь, чтобы сломать", - отметила нардеп.

Она выразила сожаление, что в 2019 году в Украине до сих пор есть люди, которые "разменивают этот вопрос на собственные политические амбиции".

"Которым эта тема неприятна и не близка. Которые готовы даже женщину обидеть, лишь бы иметь с чем потом повыступать в социальных сетях. Очередной раз за последние дни повторюсь: НАТО и ЕС - это не про президентские выборы. НАТО и ЕС - это не на короткий период. Евроатлантическая интеграция Украины - это на долгое будущее. Это о безопасности, ценности и развитой экономике. Где нет места таким вот историям", - отметила Юринец.

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