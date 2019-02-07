РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

15:54
Тело Майкла Джексона может быть эксгумировано
15:45
Рада приняла решение по Днепропетровской области: как ее переименовали
15:37
​Мира не будет! На Кремль ТВ с воплями сцепились из-за бандеровцев, видео
15:29
В Киеве мужчина напал с ножом на друга и сбежал: фото и видео
15:25
Tesla Илона Маска уже год в Космосе: где она сейчас, карта и видео
15:22
​В "Укрзализныце" заговорили о двукратном поднятии цен на билеты
15:01
Убийство Гандзюк: стали известны скандальные подробности подготовки
14:51
Б*я! Жена Луценко ярко оконфузилась в прямом эфире, видео
14:50
Модная битва: Вера Брежнева и Кортни Кардашьян появились в одинаковых нарядах
14:46
​Названы подводные камни нового закона о валютной либерализации
14:42
Порошенко помог Украине связать будущее с ЕС и НАТО – эксперт
14:40
В Мукачево удачливый вор вынес из роддома 220 тысяч гривен: врач рассказала, откуда деньги
Все новости

В Мукачево удачливый вор вынес из роддома 220 тысяч гривен: врач рассказала, откуда деньги

четверг, 07 февраля 2019, 14:40

В Закарпатской области, в Мукачево, вор украл из роддома более 200 тысяч гривен: врач рассказала, что хранила деньги в кабинете, потому что дома ее уже трижды грабили.

Об этом сообщает "mukachevo.net".

Как отмечается, неизвестный вор отжал пластиковое окно и выкрал из кабинета 6000 долларов, 1000 евро и 27 тысяч гривен.

Позже выяснилось, что врач роддома хранила собственные сбережения на месте работы. По ее словам, дома ее грабили уже три раза за последние 5 лет.

"Это все мои сбережения, которые я собирала годами одна для своей семьи... И я держала эти деньги в кабинете, чтобы, не дай Бог, залезли еще раз. А здесь больница, 4 этаж, постоянно люди ходят, я даже не думала, что кто-то залезет", – говорит она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во Львове сотрудники полиции задержали по горячим следам ранее судимого карманного вора с украденной вещью.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: