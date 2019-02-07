В Мукачево удачливый вор вынес из роддома 220 тысяч гривен: врач рассказала, откуда деньги

В Закарпатской области, в Мукачево, вор украл из роддома более 200 тысяч гривен: врач рассказала, что хранила деньги в кабинете, потому что дома ее уже трижды грабили.

Об этом сообщает "mukachevo.net".

Как отмечается, неизвестный вор отжал пластиковое окно и выкрал из кабинета 6000 долларов, 1000 евро и 27 тысяч гривен.

Позже выяснилось, что врач роддома хранила собственные сбережения на месте работы. По ее словам, дома ее грабили уже три раза за последние 5 лет.

"Это все мои сбережения, которые я собирала годами одна для своей семьи... И я держала эти деньги в кабинете, чтобы, не дай Бог, залезли еще раз. А здесь больница, 4 этаж, постоянно люди ходят, я даже не думала, что кто-то залезет", – говорит она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во Львове сотрудники полиции задержали по горячим следам ранее судимого карманного вора с украденной вещью.