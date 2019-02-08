​Антициклон Chloe принесет в Украину "голливудскую" погоду: прогноз на выходные

Погода в ближайший уик-энд в Украине обещает быть сухой и солнечной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Суббота и воскресенье обещают также быть сухими и приветливыми к нам. Ночной мороз выходные усилится даже, но уже днем 10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление", - написала метеоролог.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 9 февраля температура воздуха ночью будет -3 -9 градусов мороза, в Луганской области до -12. Днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье ночью от -1 до -9 градусов мороза. В Луганской области до -12 градусов. Дневная температура местами поднимется до 6-8 градусов тепла (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская и Николаевская области). На остальной территории от -1 мороза до +4 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 8 февраля, Украину накроет антициклон Chloe, который принесет сухую погоду с переменной облачностью.