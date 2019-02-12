Не заметил на "зебре": В Днепре водитель маршрутки устроил серьезную аварию

Во вторник, 12 февраля, в Днепре водитель маршрутки сбил женщину прямо на "зебре".

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, авария произошла в переулке Добровольцев. Именно здесь 19-я маршрутка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. На место немедленно вызвали скорую помощь, а также патрульную полицию.

Пострадавшей оказалась 54-летняя женщина. На место прибыла бригада медиков, которая тут же госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Предварительный диагноз пострадавшей - сотрясение мозга и несколько гематом.

Не исключено, что авария произошла из-за того, что водитель не увидел женщину, которая вышла на пешеходный переход. Водитель маршрутки был трезв.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом маршрутка попала в серьезное ДТП, врезавшись в прицеп грузовика.