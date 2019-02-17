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Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе: фото

воскресенье, 17 февраля 2019, 12:48
Фото: Фашик Донецкий\Twitter

Боевики рассмешили пользователей открытием школы на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter, опубликовав соответствующие фото

"На днях оккупанты открыли школу в Петровском районе Донецка и как всегда облажались. Школа находится фактически на линии фронта - понятно, шо тупо вопрос времени, когда туда прилетит", - пишет он.

Блогер также отметил несуразицу с приветствием боевиков на открытии школы хлебом и солью. На фото можно заметить украинский рушник.

В сети стали комментировать фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.

Кроме того, не так давно боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

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