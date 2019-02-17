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Под Чернобылем горит лес: что известно

воскресенье, 17 февраля 2019, 20:02

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС произошел масштабный лесной пожар на площади около 5 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению огня привлечены 18 человек и 3 единицы техники.

По состоянию на 17 часов 55 минут пожар был локализован.

Причины возникновения возгорания выясняются

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 февраля, в СМИ Тернопольской области появилось сообщение об увеличении радиационной опасности в регионе.

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