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Россия запретила въезд боевику с Донбасса: документ

воскресенье, 17 февраля 2019, 16:58

Боевику по кличке "Сенсей", воевавшему на Донбассе, запретили въезд в РФ по требованию Беларуси.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

На YouTube также появилось видеообращение самого боевика, который "в тот момент ничего не понял".

Судя из данных базы "Миротворец", куда входит боевик, он родом из Донецка. С самого детства имеет проблемы со слухом. Окончил школу в Мариуполе для глухих и слабослышащих детей. Владеет боевыми искусствами. Ведет пророссийскую пропаганду среди слабослышащих, а также занимается вербовкой членов террористической организации так называемой ДНР.

В сети стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее служба безопасности Украины запретила въезд в Украину известному российскому видеоблогеру и комику Данилу Поперечному.

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