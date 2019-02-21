​Дракон из Подмосковья: сети шокировало фото пособницы оккупантов в Крыму

В сети появилось забавное фото "архитектора" в оккупированном Крыму родом из Подмосковья, которая "создала" необычный памятник.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Симферополь. Убить дракона... "Сегодня довелось спросить у советника главы администрации города Круцюка про этого знаменитого дракона в Гагаринском парке. Сергей Петрович говорит-он тут по проекту стоит и у него есть архитектор. А мы и не знали", это дракон и у него есть АРХИТЕКТОР", - написала блогер.

Она также подметила удивительное сходство "архитектора" со своим "творением".

"С себя дракона рисовала. Одно лицо", - подписан снимок.

Под постом появились смешные комментарии пользователей.

"Б*ять, да это же Пореченков", "это не архитектор дракона, а его мама", "Ну вообще-то,она со своей причёской больше похожа на обезьяну КАПУЦИН-даже окрас тот же!!!", "Она микрофоном решила себе ноздри от соплей прочистить?", - пишут не без сарказма комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, в Симферополе, местные жители жалуются на кучи мусора разбросанные в парковых зонах.