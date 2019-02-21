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В 13 лет остался сиротой: появились фото прощания с молодым бойцом ВСУ

четверг, 21 февраля 2019, 14:36
Фото: provce.ck.ua

В среду, 20 февраля, под Черкассами попрощались с украинским военнослужащим, погибшим на Донбассе 16 февраля, Сергеем Данилейченко.

Об этом сообщает издание ПРО ВСЕ.

Как передает издание, 28-летний военнослужащий 2-летним ребенком остался без отца, который преждевременно погиб. А 13 лет остался без попечения матери.

"Приезжая в отпуск в свой домик, который остался в наследство от бабушки, начинал делать ремонт, делился с друзьями планами, хотел обустроить его лучше, чтобы по возвращении с войны в этом теплом и уютном доме встречать друзей, иметь свою семью, детей, радоваться жизни. Ожидал, что судьба смилостивится над ним и в его жизни больше не будет горя, боли, тревоги и печали. Но, к сожалению, снайперская пуля в одно мгновение оборвала молодую жизнь. Эта война перечеркнула все его мечты", - цитирует издание председателя Вербовецкого сельсовета Валентину Кравцову.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске простились с разведчиком ВСУ, погибшим на Донбассе.

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