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В сети рассказали о высокопоставленном полковнике НГУ, избивавшем майдановцев: фото

пятница, 22 февраля 2019, 02:36

В сети рассказали историю о полковнике Национальной Гвардии Украины Василии Пилипенко, который избивал митингующих во время массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает украинский политический деятель Андрей Билецкий на своей странице в Facebook.

Во время событий на Майдане Пилипенко был заместителем начальника Восточного управления по работе с личным составом внутренних войск и проживал в Донецке. Сейчас он отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Также фото полковника опубликовал и участник Революции Достоинства Иван Гранаткин, написав: "Господин Полковник, как тебе спится, тварь?".

Кроме этого известно, что ранее Пилипенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 степени. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист напомнил фамилии Героев Небесной сотни, убитых 20 февраля в Киеве.

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