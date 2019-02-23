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Появилось видео с места смертельного взрыва микроавтобуса на Донбассе

суббота, 23 февраля 2019, 16:29

В субботу, 23 февраля, на Донбассе возле пункта пропуска Еленовка взорвался микроавтобус, в сети опубликовали видео.

Его разместили на канале WarDoc а YouTube.

Также отмечают, что в результате трагедии на линии разграничения в Донецкой области с микроавтобусом марки Mercedes погибли два человека. Кроме этого, еще один пассажир, мирный житель, получил ранения.

Напомним, взрыв произошел при пересечении нейтральной зоны из Украины в так называемую ДНР в районе КПВВ Еленовка. По разной информации сообщалось, что погибли два или один человек. На месте скончался водитель транспортного средства. Предварительно, взрывное устройство могло быть заложено на обочине. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Донецке прозвучали взрывы. Местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине.

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