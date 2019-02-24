Скандал с задержанием на взятке командира ВСУ: новые подробности и фото

Командиром, который попался на взятке в 10 тысяч долларов под Ровно, оказался командир Ровенского военного полигона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую должен был получить злоумышленник составляла 24 тысячи долларов США.

"Правоохранители задержали командира военного полигона на трассе под Ровно во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов США. Получение 3 тысяч американских долларов США сотрудники СБУ задокументировали ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский депутат отличился "умом", дважды попав в руки полиции. Также в Полтаве топ-чиновников подозревают в крупных взятках. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски у чиновников Полтавской ОГА по делу о вымогательстве взятки.