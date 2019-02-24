РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

20:11
Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица
20:03
Российский истребитель устроил ЧП над Балтийским морем: что известно
19:38
Скандал с задержанием на взятке командира ВСУ: новые подробности и фото
19:14
Новое обострение: появились свежие данные о потерях ВСУ на Донбассе
18:35
MARUV поставили жесткое условие для участия на "Евровидении"
18:07
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии: видеообзор
17:45
В Сирии взорвался автобус с людьми: много погибших, первые подробности
17:23
Стало известно о важной потере Путина из-за войны в Украине
17:18
Денег не пожалеют: "Шахтер" готовит громкий трансфер
17:06
Бургер КГБ - закуси, крымчанин: в сети показали новое заведение в Крыму
16:58
​В Киеве таксист-лихач устроил тройное ДТП: есть пострадавшие, фото
16:57
Звезда "Дизель-шоу" рассказала об операции после фатального ДТП
Все новости

Скандал с задержанием на взятке командира ВСУ: новые подробности и фото

воскресенье, 24 февраля 2019, 19:38

Командиром, который попался на взятке в 10 тысяч долларов под Ровно, оказался командир Ровенского военного полигона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую должен был получить злоумышленник составляла 24 тысячи долларов США.

"Правоохранители задержали командира военного полигона на трассе под Ровно во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов США. Получение 3 тысяч американских долларов США сотрудники СБУ задокументировали ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский депутат отличился "умом", дважды попав в руки полиции. Также в Полтаве топ-чиновников подозревают в крупных взятках. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски у чиновников Полтавской ОГА по делу о вымогательстве взятки.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: