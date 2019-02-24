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Звезда "Дизель-шоу" рассказала об операции после фатального ДТП

воскресенье, 24 февраля 2019, 16:57

Участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко, оказавшаяся одной из пострадавших в аварии, в которой погибла Марина Поплавская, рассказала о своем самочувствии.

Подробностями она поделилась с ТСН.

"Уже все нормально, все работает, Слава Богу. Бегаю. Я побежала на концерте на гастролях и такая: "О Господи, я бегу, я уже могу бегать. А на каблуках мне надо ходить. По 15 минут в день я одеваю каблуки и хожу, тренирую свою походку. Но полностью я пройду этот весь ужас через девять месяцев, тогда я буду полноценным здоровым человеком", - поделилась Глущенко.

Отметим, во время ДТП артистка получила травму колена. Она перенесла оперативное вмешательство в одной из клиник Рима.

Напомним, что автобус с актерами на большой скорости влетел в грузовик компании "Новая почта". Марина погибла на месте, другие участники получили различные травмы. После случившегося многие начали выражать соболезнования, а один из актеров "Дизель шоу" решил уволиться.

Ранее сообщалось, что 7 марта 2019 года актеры привезут в родной город актрисы Марины Поплавской особенный концерт. В рамках Всеукраинского тура на сцену Драмтеатра имени Кочерги в Житомире выйдут коллеги и друзья покойной актрисы.

Как сообщал "Апостроф", ранее актеры "Дизель шоу" трогательно почтили память погибшей Поплавской.

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