В Ровно пытались убить известного судью: фото с места нападения

В понедельник, 25 февраля, в Ровно совершили покушение на жизнь судьи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вызов на линию правоохранителей поступил в 02:30. Приехав на место события было установлено, что в 01:55 во двор частного хозяйства председателя Ровенского городского суда неизвестный бросил гранату.

В результате взрыва поврежден фасад дома. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела полиции установили, что взорвалась граната РГД 5. Кроме того, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, вследствие чего повреждены окна.

В результате происшествия 57-летний хозяин дома-судья не пострадал. Других пострадавших также нет.

"Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, впрочем основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего", - говорится в сообщении.

По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова. А 23 ноября полицейские задержали подозреваемых в нападении.