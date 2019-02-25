В сети показали фото наемника Путина, который решил вступить в "бригаду 200"

Один из российских боевиков, воевавших на Донбассе, Виктор Чернов, покончил с собой.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Блогер опубликовал скриншоты переписки, из которой следует, что Чернов был найден повешенным в собственной машине, предположительно в России. Точна дата смерти боевика неизвестна, однако время переписки свидетельствует о том, что это произошло до 28 декабря 2017 года.

Об участии Виктора Чернова в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков свидетельствуют фотографии, которые тот публиковал в социальных сетях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированного 15 февраля бойцами ВСУ боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе по имени Виталий Шуйский.