Стало известно о трагедии под Винницей с двумя участниками АТО: опубликованы фото

В субботу, 23 февраля, в Винницкой области умерли сразу двое украинских бойцов, участников боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает местное издание "33kanal".

В один день перестало биться сердце Ярослава Комара и Бориса Масленникова. Оба были из Тростянецкого района. Оба вернулись с Донбасса с надломленным здоровьем.

"Ярослава атаковала тяжелая болезнь во время возвращения домой из зоны антитеррористической операции. Борис Николаевич противостоял тяжелому ранению. Они, как и в бою, мужественно боролись до последнего...", - говорится в совместном некрологе на сайте Тростянецкой районного совета.

Земляки искренне соболезнуют родным героев и разделяют их скорбь. Слова сочувствия и поддержки адресуют матери Ярослава волонтерке Татьяне Викторовне Комар и всей семье бойца, а также детям, матери и всей семье Бориса Масленникова.

Ярослава Комара 24 февраля уже похоронили в Тростянце. В марте парню исполнилось бы 28 лет. После двух лет, проведенных на войне, Ярослав вернулся домой. И уже в Тростянце, его подкосила тяжелая болезнь. Боец два года ей противостоял, однако болезнь в конце концов оказалась сильнее.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 февраля в городе Жмеринка Винницкой области похоронили ветерана АТО Игоря Саса, который покончил жизнь самоубийством.