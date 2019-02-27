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В Днепре грузовик раздавил человека: фото страшной аварии

среда, 27 февраля 2019, 16:04

В Днепре произошла страшная авария, в результате которой под колесами фуры погиб человек.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Трагедия случилась в среду, 27 февраля, на Донецком шоссе. Там под колеса фуры попал человек - он погиб на месте от полученных травм.

"Самоликвидация продолжается . Снова Днепр. Снова слепая зона. Труп... На Донецком шоссе снова человек попал под колеса фуры. Погиб на месте от травм. Медикам оставалось констатировать смерть", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля на проспекте Палладина произошла тройная авария, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщал "Апостроф", 27 февраля на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Citroen C-Elysee.

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