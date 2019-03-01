РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

11:04
В Киеве "герою парковки" устроили мусорное наказание: фото
11:00
Как героиня из "Гарри Поттера": Кейт Миддлтон удивила образом
10:58
​Украинцам упростили въезд в Грузию: что изменилось с 1 марта
10:51
"Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты: опубликовано фото
10:49
Адвокат сделал тревожное заявление про украинского узника Кремля из Крыма
10:47
Война Индии с Пакистаном: появились фото и свежие данные о застрявших в аэропорту украинцах
10:37
В США умер оскароносный композитор
10:32
​"Черные" деньги: в Украине пояснили, как Россия "кормит" оккупированный Донбасс
10:23
Машину "закрутило" и выкинуло на встречную: фото и видео страшного ДТП в России со множеством погибших
10:10
Звезда "Беверли-Хиллз" попал в больницу в тяжелом состоянии
10:10
В Украине стартовало повышение пенсий
10:02
Пошел черный дымок: "третья сила" нанесла меткие удары по боевикам на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украинцам упростили въезд в Грузию: что изменилось с 1 марта

пятница, 01 марта 2019, 10:58

С 1 марта граждане Украины и Грузии могут посещать обе страны по внутренним биометрическими паспортами (ID-картами).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сегодня вступило в силу соответствующее соглашение между двумя странами.

"1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовых вводятся взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - объясняли ранее в МИД.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортами, в октябре прошлого года.

Как сообщал "Апостроф", ЕС внедряет глобальную электронную систему безопасности, которая позволит предварительную онлайн регистрацию граждан, планирующих посетить европейскую страну по условиям безвизового режима.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: