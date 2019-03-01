​Украинцам упростили въезд в Грузию: что изменилось с 1 марта

С 1 марта граждане Украины и Грузии могут посещать обе страны по внутренним биометрическими паспортами (ID-картами).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сегодня вступило в силу соответствующее соглашение между двумя странами.

"1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовых вводятся взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - объясняли ранее в МИД.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортами, в октябре прошлого года.

Как сообщал "Апостроф", ЕС внедряет глобальную электронную систему безопасности, которая позволит предварительную онлайн регистрацию граждан, планирующих посетить европейскую страну по условиям безвизового режима.