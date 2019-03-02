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Мощный ураган лишил часть Крыма света: появились новые фото и видео стихии

суббота, 02 марта 2019, 10:53

В пятницу, 1 марта, в оккупированном Крыму из-за урагана произошли массовые отключения света.

В сети появились новые фото и видео с места ЧП.

В течении целого дня без электроэнергии оставались Армянск, Красноперекопск и частично Евпатория. Кроме того, частично без света осталась Керчь. Помимо этого, также частично не было света в поселках Ленино и Калиновка Ленинского района, селах Красная поляна и Внуково Черноморского района, селе Кольцово Сакского района. В этих населенных пунктах света не стало из-за ветра.

Отметим, что ураган прошедший в Крыму был достаточно мощным, поскольку сильным ветром повалило десятки деревьев, которые перегородили дороги, снесло крыши домов. Также несколько деревьев рухнули на проезжающие автомобили.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму прогнозируют новое ЧП, аналогичное экологической катастрофе в Армянске.

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