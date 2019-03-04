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​В США страшный торнадо убил десятки человек: фото и видео

понедельник, 04 марта 2019, 07:27

3 марта в американском штате Алабама (США) пронеслись два мощных торнадо, которые унесли жизни не менее 22 человек.

Об этом сообщают западные СМИ.

Стихия обрушилась на округ Ли в воскресенье, 3 марта, сообщает местный телеканал WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса.

По его словам, количество погибших может возрасти, поскольку некоторые люди считаются пропавшими без вести. Он не дал никаких других подробностей об обстоятельствах смерти погибших.

Коронер округа Билл Харрис отметил, что среди жертв есть как дети, так и пожилые люди. В частности, одна семья узнала в погибшем своего 8-летнего сына.

"Это день разрушения для округа. Я никогда не сталкивался с такой массовой гибелью людей при моей жизни", - сказал коронер Харрис.

Медицинский центр Восточной Алабамы принял более 40 пациентов, пострадавших в результате торнадо, и, как сообщают в больнице, ожидается, что их будет больше. Некоторые из пациентов были отправлены в близлежащие больницы.

Кроме того, серьезные повреждения получили много домов, особенно это касается населенного пункта Борегар.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о двух погибших в результате мощного торнадо, который обрушился на Турцию 26 января.

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