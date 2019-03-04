Все в страхе: появились жуткие подробности убийства украинцем семьи в Москве

В Москве украинец жестоко убил своих жену и ребенка, стали известны подробности трагедии.

Об этом сообщает российское издание MK.ru.

Семья, в которой произошла трагедия, приехала в столицу России несколько лет назад из Крыма. 29-летняя Мария уроженка Москвы, а ее муж - 34-летний Савва - был родом из Ялты. В начале они жили на полуострове с родственниками мужчины: его отец - известный писатель, лауреат нескольких литературных премий. Савва с 2004 до 2008 года трудился пожарным в поселке Гурзуф. В июне 2014-го он получил российское гражданство и съездил в Москву, где в октябре того же года получил удостоверение частного охранника. Некоторое время Савва поработал стражем в Крыму, но потом решил переехать и перевезти свою семью (на тот момент у пары уже родился сын) в Москву. В столице РФ мужчина устроился охранником, а жена поступила на работу в МФЦ. Семейная пара поселилась у одинокой двоюродной бабушки Марии - Галины Викторовны, бывшей сотрудницы военного института. Пожилая женщина выделила супругам две комнаты, одну из которых занял 5-летний мальчик, а в другой поселились его родители.

Родственница Марии поделилась, что супруги жили хорошо и без ссор. Глава семейства некоторое время назад жаловался, что нет работы: из ЧОПа он уволился, а в других местах требовали высшее образование, а у него его не было.

"В прошлом году он денег у меня спросил - я дала ему немного. Он купил себе машину Honda (авто приобретено в апреле 2017 года). Хороший мужик, меня всегда возил по врачам…", - рассказала пожилая женщина.

Также она отметила, что Савва последнее время работал грузчиком (его номер телефона действительно указан в соответствующих объявлениях), из-за нехватки денег планировал продать машину. Однако финансовое положение было не очень плохое (в прошлом году семья ездила к родственникам в Украину в отпуск на 10 дней). Савва ежедневно ходил встречать после работы супругу и забирал из детского сада сына. Как подчеркнули знакомые семьи, у отца с мальчиком были очень хорошие отношения, он всегда с ним гулял, и сын любил папу. Также хорошо общались между собой и супруги.

Перед трагедией в детский сад забирать сына пришла Мария, что было необычно. Однако, со слов воспитателей, женщина была в хорошем настроении и в разговоре сказала, что рада приходу весны. По словам хозяйки квартиры, в пятницу семья пришла домой около 19:00, все вместе поужинали и легли спать. Никаких конфликтов она не наблюдала, однако отметила, что Мария выходила курить на лестничную клетку чаще, чем обычно.

Галина Викторовна проснулась около пяти часов утра от резкого крика малыша, но, решив, что ему приснился кошмар, снова уснула. Около 08:40 она проснулась вновь и пошла умываться. В уборной в наполненной ванне в крови лежал Савва. Мужчина сказал пожилой женщине, чтобы та взяла стул и села подле него, но хозяйка квартиры заподозрила неладное. Она пошла в другую комнату и увидела, что рядом с кроватью лежит Мария. Женщина позвонила медикам скорой помощи и сообщила, что ее племянница упала с кровати.

Прибывшая на место бригада "скорой" обнаружила на кровати тело мальчика с не менее 70 ранами. Мария же, как показала экспертиза, скончалась от удушения. На теле Саввы были множественные царапины, которые в борьбе причинила ему жена, порезы на предплечьях обеих рук и неглубокие раны в области груди. Последние травмы садист нанес себе сам, видимо, так и не найдя достаточно духовных сил для последнего, фатального удара в грудь. Он был в сознании, ему оказали первую помощь и госпитализировали в НИИ Скорой помощи института имени Н. В. Склифосовского.

Когда на место прибыла полиция, она увидела, что вся комната забрызгана кровью и посреди помещения тела женщины и ребенка. На полу и подоконнике убийца написал кровью: "Иуда - Маша. Я тебя породил, я и удавлю", а также оставил четыре записки. В посланиях он извинился перед своим кумом, а также написал: "Украинский и Русский народ - это братья, запомните!".

На данный момент садист находится в больнице, к его палате приставили охрану. По данным врачей, мужчина находится в ясном сознании и понимает, что совершил. Также медики отметили, что на первый взгляд Савва является психически здоровым.

"Убийца не давал никаких внятных показаний стражам порядка до утра 3 марта. А первое же его признание потрясло стражей порядка. Потрошитель заявил, что несколько дней назад он склонил своего сына к интимной близости в извращенной форме, и об этом узнала Мария. Возможно, женщина не решилась сразу пойти в полицию, и эта заминка стоила жизни ей и малышу. Следователи проверят показания подозреваемого и планируют назначить ряд экспертиз. Возможно, Савве будет предъявлено обвинение еще и в растлении ребенка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Виннице отец семейства совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети. Трагедия произошла в канун нового года - 31 декабря вечером.