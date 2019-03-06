В Запорожье проломили череп известному антикоррупционеру: фото и фамилия

5 марта в Запорожье совершено покушение на жизнь бывшего руководителя антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации.

Как информирует пресс-служба областной полиции, мужчина обратился к врачам самостоятельно.

"В 16:40 5 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина, 1972 года рождения. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение", - сообщили правоохранители.

Полиция выяснила, что около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего на него напали четверо неизвестных, которые нанесли ему множественные удары по голове. Также они отобрали сумку у потерпевшего.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

По информации издания "Заноза", пострадавшим может быть Дмитрий Марченко — владелец сайта "Антикор Запорожье".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 2018 году силовики предупредили 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.