Под Запорожьем полицейские отличились "мастерской" парковкой: опубликованы фото

В Мелитополе, Запорожской области, автомобиль полиции был замечен припаркованным прямо под дорожным знаком "Остановка запрещена".

Соответствующее фото было опубликовано местным изданием "Ria-M.tv".

Автомобиль правоохранителей был припаркован на улице Героев Украины возле пешеходного перехода. Как можно увидеть на фото, полицейские остановились под знаком, запрещающим парковку.

Также отмечается, что автомобиль правоохранителей ограничил видимость другим водителям и пешеходам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", водитель Mercedes оставил свою машину под запрещающим знаком на Крещатике в Киеве и получил звание "героя парковки" среди пользователей социальной сети.

Кроме того, также в Киеве наглый "герой парковки" загородил своим авто желтую линию на тротуаре, предназначенную для слепых пешеходов.