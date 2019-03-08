В Днепре на улице обнаружили тело военного: фото и видео

8 марта в Днепре на Сичеславской Набережной было обнаружено тело военнослужащего.

Как сообщает "Информатор", видимых следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

При себе мужчина имел документы. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Мужчина был 1975 года рождения.

Исходя из информации в документах, погибший был участником боевых действий. Известно, что у мужчины из носа шла кровь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 марта во Львове прошла церемония прощания с 19-летним военнослужащим ВСУ Богданом Гавриловым, который погиб на Донбассе.