РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

19:50
В Днепре на улице обнаружили тело военного: фото и видео
19:24
Femen к 8 марта устроили в Европе необычную акцию: яркие фото и видео
18:51
В Киеве на 8 марта произошло "женское" ДТП: фото
18:46
Кандидат на премьерство: политэксперт рассказал, зачем Мураев снялся с выборов
18:33
Чемпионат мира по биатлону: результаты и видео женского спринта в Остерсунде
18:18
Пограничники на Закарпатье пропустили огромную партию наркотиков: опубликовано скандальное видео
17:59
Гороскоп на завтра: хаос у Овнов и манипуляции у Козерогов
17:45
Корабль SpaceX вернулся на Землю после исторической миссии: опубликовано видео
17:21
Не продержалось и дня: боевики на Донбассе нарушили "весеннее" перемирие
17:08
​В сети показали видео с наглым виновником массового ДТП в Киеве
16:53
Стало известно о смерти участника АТО после конфликта с подростком в Нововолынске
16:49
​В Кабмине анонсировали важные изменения в продаже антибиотиков
Все новости

В Днепре на улице обнаружили тело военного: фото и видео

пятница, 08 марта 2019, 19:50

8 марта в Днепре на Сичеславской Набережной было обнаружено тело военнослужащего.

Как сообщает "Информатор", видимых следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

При себе мужчина имел документы. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Мужчина был 1975 года рождения.

Исходя из информации в документах, погибший был участником боевых действий. Известно, что у мужчины из носа шла кровь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 марта во Львове прошла церемония прощания с 19-летним военнослужащим ВСУ Богданом Гавриловым, который погиб на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: