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В Ровно произошла трагедия с 27-летним полицейским: опубликовано фото

пятница, 08 марта 2019, 20:21

8 марта ушел из жизни 27-летний следователь Ровенского отдела полиции Андрей Андрущенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе полиции Ровенской области в Facebook.

"Молодым, улыбчивым, искренним и старательным полицейским Андрей навсегда останется в памяти коллег и друзей. Весь коллектив полиции выражает соболезнования семье, жене и маленькому сыночку, который остался без отца. Ты навсегда в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Журналист Инна Билецкая в Facebook написала, что Андрущенко расследовал уголовные производства, которые были открыты по угрозам, поступавшим в ее адрес.

"Я мало знаю таких полицейских. Нормальных. Толковых. Он вел криминал по угрозам мне. Он переживал и он работал. Подлинно. Ну почему уходят лучшие?", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 марта в реанимационном отделении Нововолынской центральной больницы скончался участник АТО, который получил тяжкие телесные повреждения после удара несовершеннолетнего.

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