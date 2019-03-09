Появились фото и подробности о комбате ВСУ, устроившем погром солдатам в "Десне"

В сети опубликовали фото и подробности о комбате ВСУ, который устроил погром в воинской части.

Об этом сообщает ресурс Inforesist.

Инцидент произошел в учебном центре "Десна". Там омандир батальона устроил погром в казарме, в которой размещаются резервисты.

Видео происходящего снял кто-то из солдат. В сети оно появилось 5 марта с названием: "ЗСУ "ДЕСНА" обращение с резервами комбата Зеленина В."..

На нем видны разбросанные личные вещи по всей казарме. Голос за кадром говорит, что до этого комбат бросал автомат. Также военные, снимавшие видео назвали резервистов "додиками".

После в кадре появляется военный, судя по всему командир батальона, он продолжил громить казарму и пинать личные вещи с криками и матами.

"Что там не понятно бл*ть. Я сказал проходите, положите нах*й те чашки! Я с*ка для кого их выкидываю нах*й? С*ка долбо*бы, бл*дь! Я с*ка таких долб*ебов еще не видел нах*й. Въ*бали все на эту сторону нах*й. С*ка бить вас нельзя нах*й, у*бище. Меня с*ка с г*вном мешают из-за вас. Я с*ка сказал стоять нах*й, значит стоять. Нех*й там шастать бл*дь", - кричит он.

В названии видео не было указано имя командира, а только фамилия. Но на сайте деклараций есть один командир подходящий под эти инициалы - это Зеленин Виктор, он из в/ч В0946 "Десна". В декларации за 2016 год его должность указана, как командир батареи. Возможно на видео устраивает погром именно он. Его фото удалось найти в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали кадры погрома, который устроил командир ВСУ в 201-м учебном центре, расположенном в Каменце-Подольском.