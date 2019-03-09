​В сети показали на фото, что осталось от позиции боевиков после мощного удара ВСУ

Появились фото уничтоженного блиндажа боевиков на Донбассе после мощного удара бойцов ВСУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Останки блиндажа роа на ябп", - подписал он фото.

Сепаратистские СМИ также опубликовали фото уничтоженного блиндажа.

"Когда я дописываю этот текст, я уже знаю, что блиндаж, в котором мы с "Тихим" грелись у печки, сгорел дотла в результате украинского обстрела. "Освободители" Донбасса положили на небольшой участок несколько десятков 120 мин, и от укреплений защитников ДНР ничего не осталось", - пишет один из пропагандистов.

Как сообщал "Апостроф", стали известны фамилии бойцов ВСУ, которые дали достойный отпор боевикам НЗФ на Донбассе и заставили их отступить.