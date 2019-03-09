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​В сети показали на фото, что осталось от позиции боевиков после мощного удара ВСУ

суббота, 09 марта 2019, 07:27

Появились фото уничтоженного блиндажа боевиков на Донбассе после мощного удара бойцов ВСУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Останки блиндажа роа на ябп", - подписал он фото.

Сепаратистские СМИ также опубликовали фото уничтоженного блиндажа.

"Когда я дописываю этот текст, я уже знаю, что блиндаж, в котором мы с "Тихим" грелись у печки, сгорел дотла в результате украинского обстрела. "Освободители" Донбасса положили на небольшой участок несколько десятков 120 мин, и от укреплений защитников ДНР ничего не осталось", - пишет один из пропагандистов.

Как сообщал "Апостроф", стали известны фамилии бойцов ВСУ, которые дали достойный отпор боевикам НЗФ на Донбассе и заставили их отступить.

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