РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

21:25
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
21:23
В Виннице пьяный руководитель полиции устроил скандальное ДТП: подробности и фото
21:06
В Киеве произошло жесткое ДТП с ребенком: опубликованы фото и видео
20:53
Стычки с "Нацкорпусом" в Черкассах: в полиции назвали число пострадавших, новые фото и видео
20:19
Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды
20:15
Барселона - Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
20:01
300 граммов в день: в Северной Корее заметили признаки надвигающегося голода
19:52
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
19:30
Весеннее "перемирие" на Донбассе: украинские бойцы ответили на обстрелы боевиков
19:11
Трагическая Масленица: в России умер участник конкурса по поеданию блинов
19:09
Не хватило 0,3 секунды: украинский биатлонист едва не сотворил сенсацию на чемпионате мира
19:03
"Нацкорпус" ищет Порошенко в Черкассах: произошли стычки, видео и фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Виннице пьяный руководитель полиции устроил скандальное ДТП: подробности и фото

суббота, 09 марта 2019, 21:23

В Виннице один из руководителей местной полиции Александр Племьяник на служебном Volkswagen Passat попал в ДТП находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "24 канал".

Отмечается, что инцидент произошел еще вечером 7 марта, однако винницкие активисты о нем сообщили только 9 марта. По их словам, Племьяник занимает должность начальника управления логистики и материально технического обеспечения Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По имеющейся информации, сотрудник полиции ехал на номерах, принадлежащих вообще другому автомобилю, а именно ВАЗ-2101. В итоге руководитель Нацполиции Винницкой области нанес ущерб еще 3 автомобилям (ВАЗ 21013, Škoda Octavia и Opel Vivaro), которые стояли вдоль дороги. Все это время рядом с ним находился его 12-летний сын.

Свидетели, со своей стороны, говорят, что после ДТП Племьяник еще и начал убегать от патрульных сначала на авто, а потом, выйдя из машины, делал это ногами.

"Но алкоголь не подвел, организм правоохранителя сдался, там его и задержали водители поврежденных авто и работники патрульной полиции Винницкой области. Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные составили протокол о ДТП", – добавляют активисты.

В то же время пресс-офицер Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник подтвердила факт инцидента. По ее словам, сразу было начато служебное расследование, а полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас готовят материалы на увольнение.

"В ситуации, когда полицейский садится за руль пьяным, вариантов нет – только увольнение. Во время служебного расследования также будут проверять информацию о замене номерных знаков", – написала она в Facebook.

Активисты также обнародовали фото машины, на которой Племьянник попал в аварию. Согласно данным ресурса Opendatabot, по номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat, зарегистрирован Citroën Jumper.

Согласно декларациям Племьяника, ранее он возглавлял управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП, а затем был начальником Тывровского отделения полиции. В последней поданной декларации автомобиля Volkswagen Passat у него нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ДТП под Луцком погиб известный журналист.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: