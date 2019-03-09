В Виннице пьяный руководитель полиции устроил скандальное ДТП: подробности и фото

В Виннице один из руководителей местной полиции Александр Племьяник на служебном Volkswagen Passat попал в ДТП находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "24 канал".

Отмечается, что инцидент произошел еще вечером 7 марта, однако винницкие активисты о нем сообщили только 9 марта. По их словам, Племьяник занимает должность начальника управления логистики и материально технического обеспечения Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По имеющейся информации, сотрудник полиции ехал на номерах, принадлежащих вообще другому автомобилю, а именно ВАЗ-2101. В итоге руководитель Нацполиции Винницкой области нанес ущерб еще 3 автомобилям (ВАЗ 21013, Škoda Octavia и Opel Vivaro), которые стояли вдоль дороги. Все это время рядом с ним находился его 12-летний сын.

Свидетели, со своей стороны, говорят, что после ДТП Племьяник еще и начал убегать от патрульных сначала на авто, а потом, выйдя из машины, делал это ногами.

"Но алкоголь не подвел, организм правоохранителя сдался, там его и задержали водители поврежденных авто и работники патрульной полиции Винницкой области. Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные составили протокол о ДТП", – добавляют активисты.

В то же время пресс-офицер Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник подтвердила факт инцидента. По ее словам, сразу было начато служебное расследование, а полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас готовят материалы на увольнение.

"В ситуации, когда полицейский садится за руль пьяным, вариантов нет – только увольнение. Во время служебного расследования также будут проверять информацию о замене номерных знаков", – написала она в Facebook.

Активисты также обнародовали фото машины, на которой Племьянник попал в аварию. Согласно данным ресурса Opendatabot, по номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat, зарегистрирован Citroën Jumper.

Согласно декларациям Племьяника, ранее он возглавлял управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП, а затем был начальником Тывровского отделения полиции. В последней поданной декларации автомобиля Volkswagen Passat у него нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ДТП под Луцком погиб известный журналист.