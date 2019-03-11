Под Херсоном поймали военного предателя из Крыма: фото

В Херсонской области задержали украинского военного, который перешел на службу к оккупантам после аннексии Крыма.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Отмечается, что мужчину поймали 11 марта во время проведения операции "Розыск".

Гражданин Украины, 1985 г.р. с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупантов где проходил службу по контракту.

Задержанного передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины где ему сообщено о подозрении, по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы). Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть слили личные данные крымских предателей Украины и их "друзей" из России.