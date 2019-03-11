Война на Донбассе: появились неожиданные новости с передовой

В течение суток 10 марта российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, что с полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинские бойцы захватили боевика.

Также в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.