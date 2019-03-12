Среди погибших - дети: спасатели показали фото с места трагедии под Марьинкой

В сети появилось фото последствий пожара в одноэтажном жилом доме в Красногоровке на Донбассе, в котором погибли 4 человека.

Подробности инцидента опубликовала пресс-служба ГУ ГосЧС в Донецкой области.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 11 марта.

"На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте спасатели обнаружили тела 4 человек без признаков жизни, из них двое детей 2015 г.р. и двое взрослых 1976 г.р. и 1982 г.р.", - сказано в сообщении.

Спасатели пояснили, что пожар был локализован в 20:42 и ликвидирован в 21:11. От Главного управления привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в страшном пожаре погибли двое малолетних детей.