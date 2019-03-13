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Появились видео с военной техникой в Киеве

среда, 13 марта 2019, 20:38

В сети появились видео аварии с участием БТР, которая произошла вечером 13 марта в Киеве на улице Академика Заболотного.

Видео опубликованы очевидцами в сообществе "Киев оперативный" и на YouTube.

Известно, что БТР врезался в машину военной инспекции, которая его сопровождала. Та, в свою очередь, врезалась в еще одну машину. В результате аварии образовалась большая пробка.

В результате ДТП пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", в конце февраля 2019 года в российском Курске произошла авария с участием двух военных бронетранспортеров. БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей части, парализовав дорожное движение улицей.

В октябре 2018 года в Днепропетровской области БТР протаранил маршрутку.

Ранее одна из зенитных ракетных комплексов "Бук", которая участвовала в репетиции парада ко Дню Независимости Украины, врезалась в витрину Бизнес-центра на Подоле.

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