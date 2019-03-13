В сети поделились "веселой" историей о женщине-боевике ЛНР, лишившейся матери и детей: фото

Стало известно о смерти матери-одиночки из оккупированного Севастополя, Юлии Бойчук, которая присоединилась к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Юлия Бойчук умерла в больнице города Красный Луч от воспаления легких еще 9 мая 2015 года. После ее смерти, трое детей оказались в детском доме Луганска. Как пишут сторонники боевиков, которые собираются вывезти детей в Россию, сделать это невозможно, поскольку у них осталось украинское гражданство.

При этом бабушка детей, мать Юлии Бойко, как отмечается, была убита. Подробности убийства не сообщаются.

"Мать-одиночка из Севастополя решила отправиться повоевать (то ли за новым мужем, то ли так), сама умерла от воспаления лёгких в больнице Красного Луча, её мать убили, трое детей оказались в детдоме. Такая вот весёлая история, хоть фильм "Ополченочка" снимай", – прокомментировал новость сам блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото с могилы пособницы боевиков , 36-летнего санинструктора Любви Коробки с позывным "Лютик".