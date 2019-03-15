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Машину разорвало на части: полиция показала фото жуткого смертельного ДТП под Полтавой

пятница, 15 марта 2019, 10:29

В четверг, 14 марта, на автодороге Полтава-Александрия произошла авария с участием двух авто - один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия случилась около 18:20 на 22 км автодороги Полтава-Александрия около села Кунцево. Там столкнулись автомобили марки ВАЗ-2101 и Mazda 6.

За рулем ВАЗ находился 43-летний житель Новосанжарского района, а вторым авто управлял 42-летний житель Кобеляк. По информации полиции, машины двигались во встречном направлении - авто ВАЗ влетело в Mazda.

Вследствие аварии водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. Как видно на фото, его авто разорвало на части.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, наехал на металлический отбойник, в результате чего машина слетела в кювет. Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП возросло до пяти.

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