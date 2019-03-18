"Отмазывает" в Киеве пьяных водителей: сети разгневала история о кандидате в топ-чиновники

В Киеве судья Максим Титов помогает пьяным водителям избежать уголовного наказания.

Об этом в Facebook сообщает активист "АнтиМайдана" Роман Маселко.

По словам активиста, недавно пьяный лихач сбил девушку-пешехода и бросился бежать.

"На высокой скорости выехал на грунтовую дорогу и врезался в стену бойлерной. При этом едва не задел пешеходов, которые шли мимо здания. Водитель был пьян️. Лишь чудом пострадавшие произошли несерьезными повреждениями. Это случилось в Киеве на ул. Дубровицкая в марте 2017 года. И как вы думаете понес ли водитель наказание️. Ну, Оболонский суд установил его вину и что был пьяным. А после этого ... закрыл дело, потому что ... истек срок для наказания", - пишет он.

Маселко добавил, что за два последних года Титов освободил от ответственности 21 водителя, которые садились пьяными за руль.

"Во всех случаях суд имел возможность уложиться в срок, но не уложился. Случайно ли", - пишет он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 марта близ станции метро "Гидропарк" в столице произошло ДТП, которое переросло в вооруженные разборки.