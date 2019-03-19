Под Харьковом прогремел взрыв рядом с кафе: фото и видео

В Чугуеве Харьковской области рядом с кафе неизвестные взорвали гранату.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что 19 марта около 4:00 на улице Ростовская возле одного из кафе произошел взрыв неизвестного предмета.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По предварительным выводам экспертов, в Чугуеве на участке клумбы, прилегающей к дороге "Киев-Харьков-Должанский", произошел взрыв ручной гранаты "РГД-5", - сообщили правоохранители.

В результате взрыва в автомобиле "Газель", который находился на стоянке, посыпалось стекло. Никто из людей не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в оккупированном Луганске взорвался легковой автомобиль.