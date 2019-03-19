У Путина сделали странное заявление про атаки из Крыма по любой точке Европы: фото смертельной техники

В оккупированном Крыму Россия развернула дальние бомбардировщики Ту-22М3, о чем заявил "председатель комитета Совета Федерации по обороне" Виктор Бондарев.

Так называемый "чиновник" заявил, что ракетоносцы будут модернизированы для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны в любой точке Европы.

Такие меры, по его словам, приняты в ответ на размещение элементов ПРО США в Румынии.

В то же время в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности опровергли информацию.

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием", - сообщили в пресс-службе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети вспомнили о том, как "смело" и подло вели себя пророссийски настроенные крымчане во время оккупации полуострова Россией.