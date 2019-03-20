Кличка "Карась": в сети показали фото ликвидированного "коллегами" боевика ДНР

На оккупированном Донбассе боевики ликвидировали своего же "коллегу". Как сообщают в социальных сетях, его тело было обнаружено возле одного из водоемов.

"Неожиданно, но в Дырляндии начался сезон рыбалки. Недавно бравые ополченцы вместо наживки использовали своего братушаню. Воины Дырляндии берите пример с победителей рыболовных соревнований! 85 кило одним забросом! Позывной "Карась" поплыл в #200_бригаду", - пишут в соцсетях.

Никаких других подробностей убийства боевика не сообщается.

Напомним, на Донбассе ликвидировали боевика Александра Каменева по кличке "Хулиган", который числился в базе данных сайта "Миротворец".

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены двое оккупантов.