Пострадают более 3 млн человек: Украина сделала боевикам на Донбассе резкое предупреждение

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" предупреждает об угрозе отключения электроснабжения важнейших объектов водообеспечения в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте предприятия.

Как отмечается, критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась из-за имеющейся задолженности в размере 1 миллиарда гривен.

"Подразделения Компании – Региональное управление по эксплуатации канала, региональные производственные управления: Славянское, Покровское, Мариупольское, Часовоярское получили уведомление об отключении электроэнергии от ГПВД "Укринтерэнерго" и ЧАО "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь" с 1 апреля 2019 года. Под угрозой отключения фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 млн. 265 тысяч человек", – подчеркивается в заявлении.

Одной из причин сложившейся ситуации называют "убыточные тарифы на территории, неподконтрольной украинской государственной власти".

"Выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время. Нельзя допустить прекращения подачи воды – основной составляющей жизнеобеспечения населенных пунктов. Это грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями", – предупреждают в предприятии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео замерзшего водовода канала Северский Донец-Донбасс в районе Горловки, который был поврежден вследствие военных действий на Донбассе.