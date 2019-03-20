РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

19:50
Гороскоп на завтра: скандалы у Львов и неудачи у Овнов
19:50
ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit
19:29
Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018
19:21
Пострадают более 3 млн человек: Украина сделала боевикам на Донбассе резкое предупреждение
19:19
ЦИК поймали на махинациях с квотами в окружных избиркомах
18:52
В Раде приняли неожиданное решение по медицинской марихуане в Украине
18:23
Против Луценко открыли уголовное дело из-за Гандзюк
18:17
Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекеров на чемпионский бой
18:11
Скандальная MARUV снялась для российского глянца
17:59
​Какую валюту чаще всего подделывают в Украине: в НБУ дали ответ
17:53
Зеленский назвал кандидата, ради которого бы снялся с выборов
17:24
Украина ввела новые санкции против России и марионеток Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пострадают более 3 млн человек: Украина сделала боевикам на Донбассе резкое предупреждение

среда, 20 марта 2019, 19:21

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" предупреждает об угрозе отключения электроснабжения важнейших объектов водообеспечения в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте предприятия.

Как отмечается, критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась из-за имеющейся задолженности в размере 1 миллиарда гривен.

"Подразделения Компании – Региональное управление по эксплуатации канала, региональные производственные управления: Славянское, Покровское, Мариупольское, Часовоярское получили уведомление об отключении электроэнергии от ГПВД "Укринтерэнерго" и ЧАО "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь" с 1 апреля 2019 года. Под угрозой отключения фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 млн. 265 тысяч человек", – подчеркивается в заявлении.

Одной из причин сложившейся ситуации называют "убыточные тарифы на территории, неподконтрольной украинской государственной власти".

"Выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время. Нельзя допустить прекращения подачи воды – основной составляющей жизнеобеспечения населенных пунктов. Это грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями", – предупреждают в предприятии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео замерзшего водовода канала Северский Донец-Донбасс в районе Горловки, который был поврежден вследствие военных действий на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: