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​Во Львове внезапно умер участник войны на Донбассе: фото

четверг, 21 марта 2019, 07:33

20 марта умер участник боевых действий на Донбассе, начальник КТП воинской части старшина Юрий Илык.

Об этом сообщает Яворивская районная государственная администрация в Facebook.

"25 февраля 2019 за плохого самочувствия обратился в медицинский пункт воинской части, где затем проходил стационарное лечение. Впоследствии переведен во Львовский военно-медицинского клинического центра, где после проведения операции и мероприятий реанимации скончался", - говорится в сообщении.

Юрий Илык родился 3 мая 1971 года в с Наконечное-1, Яворивского района. Был мобилизован в ВСУ, а затем подписал контракт. Сообщается, что боец был на передовой и прошел всю линию фронта как минимум трижды.

"А я с ним служил срочно службу 89-91 в Туркмении в погранвойсках. Не верится что уже нет Юрия Мафии. Дай Бог ему царство небесное. Пусть с Богом покоится", "Служил с Юрой в Косово в 2002-м. Светлая память, покойся с Богом", - пишут боевые побратимы бойца.

В бойца осталась семья. Две дочери и мама.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Луганской области пуля снайпера боевиков убила 20-летнего бойца ВСУ Евгения Керичанина, в сети опубликовали его фото.

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